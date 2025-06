Eddy Merckx krijgt cadeau van koning Filip voor 80e verjaardag

De Belgische koning Filip heeft donderdag voormalig wielrenner Eddy Merckx op bezoek gehad. De vorst ontving Merckx op het Kasteel van Laken ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de oud-wielrenner, hoewel die pas op 17 juni jarig is.

Filip gaf de Belgische wielerlegende ook een cadeau. Het ging om drie foto’s van Merckx met de drie recentste koningen van België. De eerste was een foto uit 1971 met koning Boudewijn, de tweede met koning Albert, toen Merckx de eretitel baron kreeg. De laatste foto was met Filip in 2019, vijftig jaar na de eerste zege van Merckx in de Tour de France.

De koning en Merckx maakten na de ontmoeting in het paleis nog een wandeling door de paleistuinen.