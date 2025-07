Edoardo wenst ‘ongelofelijke partner’ Beatrice fijne 5e trouwdag

Edoardo Mapelli Mozzi heeft zijn vrouw prinses Beatrice gefeliciteerd met hun 5-jarig huwelijk. De dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson gaf haar jawoord in 2020 in de kapel van Royal Lodge, op het terrein van het ouderlijk huis in Windsor Great Park.

De 41-jarige Edoardo wenst zijn “ongelofelijke partner en mooiste en geweldigste vrouw” op Instagram een “fijne vijfde trouwdag” toe. Hij deelt daarbij een foto van hen samen op het strand ergens in Schotland. “Ik koester ieder moment dat we samen hebben doorgebracht en ik ben intens dankbaar voor onze reis samen. Op naar ontelbaar meer jaren vol blijdschap en heel veel liefde!”

Beatrice en Edoardo hebben samen twee dochters. Edoardo heeft nog een zoon uit een eerdere relatie.