Edward bedankt voor steun in tijd van ‘onvoorstelbare leegte’

Prins Edward bedankt iedereen die de koninklijke familie heeft gesteund na het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth. In een verklaring schrijft de broer van koning Charles dat hij zich enorm gesteund voelt in deze tijd van “onvoorstelbare leegte”.

“Als familie zijn wij gewend dat we onze ouders moeten delen met het land, vooral onze geliefde mama”, begint Edward zijn verhaal. “Het was heel fijn dat we afscheid van haar konden nemen op Balmoral Castle, maar nu is het tijd dat anderen afscheid kunnen nemen.”

Edward schrijft dat de familie is overladen met steunbetuigingen, liefde en respect over “zo’n bijzonder en uniek mens dat er altijd voor ons was”. Edward schrijft dat hij de fijne herinneringen met zijn moeder, zijn kinderen James en Louise, zijn vrouw Sophie en de rest van de familie altijd zal blijven koesteren. “En dat zij nog maar lang gekoesterd mag worden, ook nu het stokje wordt overgedragen aan de volgende generatie en mijn broer, Charles.”