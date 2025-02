Edward bezoekt India in kader van leermodel voor jongeren

De Britse prins Edward is in India in het kader van The Duke of Edinburgh’s International Award, een leermodel dat jongeren moet helpen om hun doel, plek en passie in de wereld te vinden. Edward bracht een bezoek aan de Indiase steden Mumbai en Delhi, waar hij deelnemers van het leermodel ontmoette.

The Duke of Edinburgh’s International Award werd in 1956 opgericht door wijlen prins Philip, de vader van Edward. In India heet het leermodel The International Award for Young People.

De IAYP heeft sinds de start ervan in 1962 meer dan 150.000 studenten van 325 scholen en onderwijsinstellingen door heel India geholpen, aldus het Britse hof. Edward sprak tijdens zijn bezoeken aan Mumbai en Delhi onder anderen met Indiase onderwijzers, zakenlieden en filantropen. Ook woonde hij evenementen bij op het gebied van sport en kunst.

Het bezoek van Edward duurt nog tot en met dinsdag.