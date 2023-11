Edward deelt tips met voetballende jongeren in Indonesië

De Britse prins Edward heeft zijn Azië-Oceanië-reis voortgezet in Indonesië. Vrijdag arriveerde hij in de hoofdstad Jakarta waar hij onder meer een school bezocht.

Op de British School Jakarta sprak de 59-jarige hertog van Edinburgh onder meer met het schoolhoofd en liet hij zich zien op het sportveld. Daar ging hij in gesprek met een groep jongeren die daar op dat moment een voetbaltraining had. Volgens de Daily Mail deelde Edward daar zijn voetbaltips met de jonge voetballers.

De jongste broer van koning Charles begon zijn reis eerder deze maand in Singapore. Daarna vloog hij naar Nieuw-Zeeland en Australië. Indonesië is zijn laatste stop.

De reis staat in het teken van de Duke of Edinburgh International Award, waar de hertog beschermheer van is. De organisatie zet zich met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de 14 en 24 jaar.