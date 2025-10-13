Edward en Sophie bezoeken Albert en Charlène in Monaco

De Britse prins Edward en zijn echtgenote prinses Sophie hebben een bezoek gebracht aan prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het vorstendom Monaco heeft een foto van de ontmoeting gedeeld in een bericht op Instagram.

“Het was een hartelijke ontmoeting die de banden van respect en vriendschap tussen Monaco en het Verenigd Koninkrijk weerspiegelde”, aldus het Monegaskische hof bij de foto.

De hertog en hertogin van Edinburgh woonden zondagavond in Monaco een galadiner bij in de Yacht Club de Monaco. Het echtpaar was daar voor de Duke of Edinburgh’s International Award, een onderwijs- en leerplatform voor jongeren, waarvan Edward voorzitter is. Sophie treedt voor deze organisatie op als ambassadeur.