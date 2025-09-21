Edward en Sophie bezoeken Koyasan-tempels in Japan

De Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie hebben zondag de tempels op de berg Koyasan in Japan bezocht. Op foto’s op Instagram is te zien hoe het stel door het tempelcomplex loopt. De hertog en hertogin van Edinburgh werden begroet door een groep kinderen uit de buurt die Engels leren door middel van een speciaal programma.

Koyasan is een belangrijke berg voor het Shingon-boeddhisme. Shingon is een grote boeddhistische stroming in Japan. Op de berg staan 120 tempels en een universiteit.

Edward en Sophie zijn tot en met maandag op bezoek in Japan. Vrijdag gingen ze op de thee bij het Japanse keizerlijke paar en plantten ze een boompje bij het Akasaka Guest House.