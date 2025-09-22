Edward en Sophie krijgen cadeautjes bij bezoek aan wereldexpo

Prins Edward en prinses Sophie hebben op hun laatste dag in Japan onder meer een bezoek gebracht aan een kabelfabriek en de wereldexpositie in Osaka. De hertog en hertogin van Edinburgh waren op een vierdaags werkbezoek.

Edward ging maandag langs bij de kabelfabriek van Sumitomo Electric Industries (SEI). Hier kreeg de jongste broer van de Britse koning Charles een rondleiding en leerde hij meer over de investeringen door het bedrijf in Schotland en hun banden met het Verenigd Koninkrijk. Edward ontmoette medewerkers van de Schotse fabriek van SEI die momenteel in Japan een training volgen.

In de tussentijd bracht Sophie een bezoek aan The Women’s Pavilion op de wereldexpositie in Osaka. Ze sprak hier tijdens een panel en ontmoette ook de Japanse prinses Hisako, de weduwe van de in 2002 overleden prins Takamado. Hij was een neef van emeritus keizer Akihito.

Edward en Sophie brachten samen een bezoek aan het Britse paviljoen van de expo. Ze poseerden onder meer voor een traditionele rode telefooncel en woonden een theekransje bij waar ze kinderen die muziek voor het paviljoen maakten, en hun ouders ontmoetten. Bij het Japanse paviljoen tekenden Edward en Sophie het gastenboek en ontvingen ze een tas met cadeautjes van directeur Noriyuki Kuroda.