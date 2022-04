Edward en Sophie ontmoeten nationale vogel Saint Vincent

Prins Edward en zijn vrouw Sophie hebben op de tweede dag van hun rondreis door verschillende Caribische landen de Amazona guildingi ontmoet, de nationale vogel van Saint Vincent. De ontmoeting vond plaats in de botanische tuinen van het eiland en was de afsluiting van hun dag op Saint Vincent en de Grenadines.

De Amazona guildingi, een papegaaiachtige die ook wel de Sint-Vincentamazone wordt genoemd, zat tijdens het bezoek op de hand van de gravin van Wessex. Dat is te zien op foto’s die het Britse koningshuis zondag op Instagram heeft gedeeld. Nadat de vogel weer gevlogen was, plantten Sophie en Edward nog een boom ter ere van het 70-jarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth en ontmoetten ze enkele lokale schoolkinderen.

Eerder op de dag gingen de graaf en de gravin los van elkaar op pad. Edward schudde ’s morgens in het Sir Vincent Beache National Stadium de hand van de sportmannen en -vrouwen die deze zomer zullen deelnemen aan de Commonwealth Games in Birmingham. Sophie genoot van een dansvoorstelling in het Community College en ontmoette daarna wat lokale vrouwengroepen om te praten over hun rol in de samenleving. In de middag reikten Edward en Sophie samen dertien gouden International Awards uit. Deze prijzen riep de vorig jaar overleden prins Philip in 1956 in het leven om jongeren uit te dagen hun doel, passie en plaats in de wereld te vinden.

Demonstraties

Het echtpaar maakt de zevendaagse trip naar de landen van het Gemenebest ter ere van het platina jubileum van Elizabeth. De twee kwamen vrijdag aan op de luchthaven van Saint Lucia. Ze reizen ook nog naar Antigua en Barbuda. Prins William en zijn vrouw Catherine bezochten vorige maand nog enkele landen in de Cariben. Die reis was roerig omdat inwoners demonstreerden tegen hun komst vanwege onder meer het kolonialisme en het slavernijverleden. Om die reden zou het bezoek van Edward en Sophie aan Grenada op het laatste moment zijn geannuleerd, al is een officiële reden daarvoor niet gegeven.