Edward en Sophie op de thee bij Japans keizerlijk paar

Prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn vrijdag in Tokio op bezoek gegaan bij keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. De hertog en hertogin van Edinburgh waren uitgenodigd voor de thee, meldt het Japanse hof.

Het bezoek aan het paleis is onderdeel van het meerdaagse bezoek dat Edward en Sophie aan Japan brengen. Dat staat in het teken van de bilaterale relatie tussen Japan het Verenigd Koninkrijk.

Het magazine Hello! meldt dat Edward en Sophie na de ontmoeting met de keizer en keizerin een wedstrijd sumoworstelen hebben bezocht. Sumoworstelen is de traditionele nationale sport van Japan.

Eerder op de dag werd het stel ontvangen op de Britse ambassade in Tokio. Daar werden ze begroet door het Japanse cartoonfiguurtje Hello Kitty.