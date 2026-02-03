Edward na vraag over kwestie-Epstein: denk aan slachtoffers

De Britse prins Edward heeft voor het eerst iets gezegd over de kwestie-Epstein. De prins werd tijdens de World Governments Summit in Dubai gevraagd hoe hij omgaat met de vrijgave van miljoenen documenten over de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. In de documenten komt ook Andrew voor, de broer van Edward.

“Ik weet niet zeker of het publiek hier, daar geïnteresseerd in is”, begon Edward. “Maar ik denk dat het allemaal heel belangrijk is om aan de slachtoffers te denken en wie hierin de slachtoffers zijn. Er zijn veel slachtoffers.”

In de vorige week vrijgegeven documenten doken ook weer foto’s van de voormalige Britse prins Andrew op. Op de beelden lijkt de broer van prins Edward en koning Charles op handen en knieën boven een liggende vrouw te hangen. Andrew Mountbatten-Windsor, zoals hij nu bekendstaat, ligt al jaren onder vuur om zijn banden met Epstein. Vorig jaar nam Charles zijn jongere broer zijn koninklijke titel af.