Edward praat met mensen bij Windsor, Andrew bekijkt bloemenzee

Prins Edward, prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah zijn vrijdag bij Windsor Castle aangekomen. Daar spraken ze met mensen die hun steun betuigden en bekeken ze de bloemenzee die in de afgelopen dagen is opgebouwd.

Op foto’s van Sky News is te zien hoe Andrew en Sarah de bloemen bekijken.

Prins Edward en zijn vrouw Sophie spraken met mensen die langs de kant stonden en hun medeleven betuigden met het verlies. “Ik denk dat we deze week allemaal iemand zijn verloren”, zei Edward daarop. “Ze was zo’n geweldige aanwezigheid in ons leven.” Tijdens het bekijken van de bloemenzee raakte Sophie geëmotioneerd.