Edward wenst Britse paralympiërs succes voor Winterspelen

Prins Edward heeft in een videoboodschap de Britse paralympiërs succes gewenst voor de Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. De jongste broer van koning Charles is sinds 2003 beschermheer van de British Paralympic Association.

De 61-jarige hertog van Edinburgh wenst de paralympiërs zowel in het algemeen als op hun individuele onderdelen veel succes. “Het olympische team heeft zo velen van ons verbaasd en ik weet dat jullie ook velen van ons zullen verbazen en laten zien wat jullie kunnen”, zegt Edward. “Succes, veel plezier en hoe je ook betrokken bent bij het team, ik hoop dat je geniet van de ervaring.”

Het team van Groot-Brittannië won op de Olympische Winterspelen vorige maand vijf medailles. Er werden twee gouden plakken verdiend met skeleton en eentje met snowboarden. Daarnaast pakte Team GB zilver bij het curling en brons bij het freestyle skiën.