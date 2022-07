Edward Windsor kijkt door microscoop in kankeronderzoekscentrum

Edward Windsor, de neef van de Britse koningin Elizabeth, heeft donderdag een bezoek gebracht aan het kankeronderzoekscentrum van Newcastle University. Dat doet de prins als beschermheer van Blood Cancer UK.

De hertog van Kent kwam kijken “hoe hun werk invloed heeft op de oncologie wereldwijd”, schrijft het Britse koninklijk huis in een tweet. Op bijgevoegde foto’s is te zien dat de hertog, gehuld in een rode labjas en met blauwe handschoenen aan, door een microscoop kijkt. Op een andere foto kijkt hij aandachtig naar een oranje vloeistof in een glazen flesje, die een medewerker van het centrum aan hem laat zien.

Edward is nu zo’n vijftig jaar beschermheer van Blood Cancer UK, een instelling die zich richt op onderzoek om bloedkanker te genezen.