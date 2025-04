Edwardiaanse tijdperk centraal in expositie in Buckingham Palace

Een nieuwe expositie in de King’s Gallery in Buckingham Palace eert de Britse vorsten uit het Edwardiaanse tijdperk. Deze periode loopt van 1863, toen Edward en Alexandra trouwden, tot de Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling Age of Elegance biedt een inkijkje in de levens van twee koningskoppels die rond de eeuwwisseling op de troon zaten: koning Edward VII en koningin Alexandra en koning George V en koningin Mary.

De expositie bestaat uit schilderijen van een aantal van de beroemdste kunstenaars uit die tijd, zoals Frederic Leighton, Rosa Bonheur en John Singer Sargent. De tientallen stukken geven volgens The Royal Trust, de organisatie die toezicht houdt op de gebouwen van het Britse koningshuis, een goed inzicht in het leven van de Britse koninklijke familie in die periode en het sociale leven van de Britse high society.

Veel van de objecten zijn volgens de Royal Trust nog niet eerder te zien geweest voor het publiek. Age of Elegance opent vrijdag de deuren en is te zien tot en met 23 november.