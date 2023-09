Edwin Evers vond podcast met koning ‘een eer’ om te maken

Edwin Evers vond het “geweldig” en “een eer” om de podcast Door de ogen van de Koning te maken ter ere van het tienjarig koningschap van koning Willem-Alexander. Dat vertelt de 52-jarige radio-dj in Casa di Beau, een RTL-programma van Beau van Erven Dorens.

“Het is toch wel een eer om dat dan te doen”, aldus Evers. “Het is een hele aardige man. Ik vond de setting vooral heel leuk, dat het een podcast was.” Volgens Evers wordt voor een dergelijk interview vaker gekozen voor een televisie-interview. Om die reden vond hij het extra leuk dat er voor wat anders, een podcast dus, werd gekozen. “In zo’n setting krijg je een hele andere sfeer”, zegt hij.

Gespannen was hij niet tijdens de opnames, omdat Willem-Alexander “zelf heel ontspannen” is. “Je hebt niet het gevoel dat je op een of andere manier ongemakkelijk hoeft te voelen.”

Niet betaald

Overigens is Evers niet betaald voor het maken van de podcast. “Ik heb er geen geld voor gehad, dat had ik ook niet gewild.”

In augustus liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat de podcast Door de ogen van de Koning ruim 2,6 miljoen keer was beluisterd. Daarbij ging het om alle tien afleveringen tezamen. Evers sprak met de koning in iedere aflevering apart over een jaar uit het koningschap van Willem-Alexander.