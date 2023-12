Een derde van bezoeken koning was dit jaar in Zuid-Holland

Koning Willem-Alexander was afgelopen jaar vooral veel in zijn eigen provincie Zuid-Holland te vinden. Van Koningsdag in Rotterdam tot de locatie van het treinongeluk bij Voorschoten, van een zeilwedstrijd in Den Haag tot een boerderij in Stolwijk: een op de drie bezoekjes die de koning dit jaar aflegde, was in deze provincie. Van alle provincies bezocht de koning in 2023 alleen Flevoland geen enkele keer.

De koning ging dit jaar in totaal 78 keer het land in. In 2022 was dat 54 keer, een toename van ruim 40 procent dus. In 2023 ging Willem-Alexander net zo vaak naar Noord-Holland als in 2022, namelijk 10 keer. Het aantal bezoeken aan Gelderland is gestegen (10 keer in 2023 en 9 keer in 2022), net als onder meer het aantal bezoeken aan Noord-Brabant (7 keer in 2023 en 4 keer in 2022), Utrecht (8 keer in 2023 en 5 keer in 2022) en Friesland (4 keer in 2023 en 0 keer in 2022).

Voor dit onderzoek zijn alle openbare bezoeken van koning Willem-Alexander in 2022 en 2023 geteld. Ieder bezoek is in principe één dag. Ook als de koning op een dag meerdere plekken heeft aangedaan, dit is bijvoorbeeld zo bij streekbezoeken, telt dit als één bezoek. Evenementen die jaarlijks op dezelfde plek zijn, zoals Prinsjesdag of terugkerende bijeenkomsten op de paleizen, zijn niet meegenomen in deze telling.