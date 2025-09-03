Eerste beelden Netflix-documentaire Märtha Louise vrijgegeven

Netflix heeft de eerste beelden van de langverwachte documentaire over de Noorse prinses Märtha Louise en haar man Durek Verrett vrijgegeven. In de trailer die woensdag is uitgebracht is de Amerikaan, een zelfbenoemd sjamaan, zingend te zien en vertelt hij onder meer over zijn eerste ontmoeting met koning Harald en koningin Sonja.

“Toen ik de koning en koningin ontmoette, staarden ze me alleen maar aan. Märtha gaf me geen aanwijzingen. Ze zei alleen: wees jezelf”, vertelt Verrett, terwijl Märtha Louise lachend naast hem zit. De Amerikaan zegt daarnaast dat de prinses als eerste verliefd op hem werd en dat hij wat terughoudender was. Ook stelt hij dat het niet gemakkelijk was om de eerste zwarte man te zijn die in een Europese koninklijke familie trouwde.

De documentaire, die de titel Royal Rebels: An Unlikely Love Story heeft gekregen, moet kijkers “een intieme blik” op de liefde tussen Märtha Louise en Verrett geven. Ze worden gevolgd terwijl ze voorbereidingen treffen voor hun huwelijk, spirituele begeleiding zoeken en een mediastorm trotseren, staat in de beschrijving van Netflix.

De docu, geregisseerd door Tiger King-maker Rebecca Chaiklin, verschijnt op 16 september.