Eerste buitenlandse reis nieuwe groothertog gaat naar België

Groothertog Guillaume van Luxemburg gaat volgende week voor het eerst op reis sinds hij begin deze maand de troon overnam van zijn vader Henri. Samen met zijn vrouw, groothertogin Stéphanie, brengt hij een officieel bezoek aan België, heeft het Belgische hof bekendgemaakt.

Koning Filip en koningin Mathilde ontvangen Guillaume en Stéphanie op 24 oktober. Het precieze programma is nog niet bekend.

Filip en Mathilde waren op 3 oktober samen met hun oudste dochter prinses Elisabeth getuige van de troonsbestijging van Guillaume. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia waren erbij.