Eerste buitenlandse staatsbezoek van Thaise koning tijdens bewind

Koning Vajiralongkorn van Thailand gaat eind deze maand met zijn vrouw koningin Suthida op staatsbezoek naar Bhutan. Het is het eerste buitenlandse staatsbezoek tijdens zijn bewind, maakte het Thaise hof bekend. Vajiralongkorn werd in oktober 2016 automatisch koning door het overlijden van zijn vader koning Bhumibol en in mei 2019 werd hij tot koning van Thailand gekroond.

Het Thaise koningspaar gaat van 25 tot en met 28 april op bezoek bij koning Jigme Khesar en zijn vrouw. Vajiralongkorn en Suthida gaan op audiëntie bij het Bhutaanse koningspaar en bekijken ook een groot Boeddhabeeld in de bergen van Bhutan. Dit 54 meter hoge beeld werd gebouwd ter ere van de zestigste verjaardag van de vierde koning van Bhutan, de voorganger van Jigme Khesar. Bij de ceremonie die bij het beeld wordt gehouden, zijn ook 74 monniken uit zowel Thailand als Bhutan aanwezig.

Volgens het paleis versterkt het bezoek van de Thaise koning niet alleen de relatie met zijn ambtgenoot uit Bhutan, maar ook de onderlinge vriendschap en goede verstandhouding tussen hun families. Ter ere van het staatsbezoek organiseert Thailand voorafgaand aan de reis diverse culturele evenementen en sportwedstrijden.