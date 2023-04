Eerste dag landelijk sportevenement Koningsspelen van start

Basisscholen in Nederland kunnen donderdag van start met de Koningsspelen. In verband met de viering van het islamitische Suikerfeest vrijdag, zijn de Koningsspelen dit jaar voor het eerst verspreid over twee dagen. Scholen kunnen kiezen op welke dag zij meedoen aan de landelijke sportdag.

De landelijke sportdag voor basisschoolkinderen gaat traditiegetrouw van start met een gezamenlijk ontbijt. Daarna vinden de sportactiviteiten plaats. De Koningsspelen hebben dit jaar als thema ‘1,2 iedereen doet mee’. Het themalied, dat wordt gezongen door het kinderkoor van Kinderen voor Kinderen, heet ZIGGZAGG. In totaal doen er 1,3 miljoen kinderen van 6300 basisscholen mee aan de spelen.

Koning Willem-Alexander is vrijdag in Deventer van de partij. Voorafgaand aan de sportactiviteiten schuift de koning in sportcentrum De Scheg aan voor het ontbijt. Zo’n 850 kinderen van vijf verschillende basisscholen zijn hierbij aanwezig.

De feestelijkheden in Deventer zijn vrijdag live op televisie te volgen bij NPO Zapp. Presentatoren Ron Boszhard en Britt Dekker mogen de koning deze ochtend zoals elk jaar weer wat sportgerelateerde vragen stellen. Die zal de koning dit jaar alleen moeten beantwoorden, want koningin Máxima is er niet bij.

De sportdag werd precies tien jaar geleden voor het eerst georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Willem-Alexander als koning. Het doel van de dag is om kinderen en hun ouders bewust te maken van het belang van gezond ontbijten en bewegen.