Eerste deel van veelbesproken docu over Harry en Meghan te zien

De eerste drie afleveringen van de langverwachte en veelbesproken documentaire over prins Harry en zijn vrouw Meghan verschijnen donderdag op Netflix. In de serie vertellen de Sussexes onder meer uitgebreid over de motivatie voor hun stap terug binnen het Britse koningshuis. Ook vrienden en kennissen, die niet eerder in het openbaar over Harry en Meghan spraken, komen aan het woord.

De documentaireserie houdt de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk flink bezig. Britse media berichtten en speculeerden veelvuldig over wat er in het portret te zien zal zijn. Ook zorgden de eerste trailers voor commotie. Zo meldden meerdere kranten dat er enkele beelden zijn gebruikt die moeten bewijzen hoe ernstig Harry en Meghan werden lastiggevallen door paparazzi, maar zouden dat in werkelijkheid foto’s en video’s van situaties zijn waarbij ze helemaal niet betrokken waren.

Het team van de prins en zijn vrouw zei dinsdag over de vermeende creatieve montage dat de trailers “niet letterlijk” bedoeld zijn. Het gebruik van archiefbeelden en stockfoto’s is volgens woordvoerders een veelvoorkomende werkwijze bij het maken van promo’s voor documentaires.

Diana

In de maandag verschenen tweede trailer zegt Harry onder meer dat hij “er alles aan moest doen” om zijn gezin te beschermen. Ook heeft de prins het over “de pijn en het lijden” van vrouwen die trouwen met leden van het Britse koningshuis. Hiermee verwijst hij naar zijn moeder prinses Diana, die in 1997 overleed bij een auto-ongeluk toen ze werd achtervolgd door paparazzi. Harry zegt in de trailer opnieuw dat hij bang was dat de “geschiedenis zich ging herhalen”. De prins heeft vaker gezegd dat de enorme media-aandacht een van de redenen was waarom hij terugtrad binnen de koninklijke familie en met zijn gezin naar de Verenigde Staten is verhuisd.

De docuserie Harry & Meghan bestaat in totaal uit zes afleveringen. De volgende drie delen verschijnen volgende week donderdag.

De reeks maakt deel uit van de deal die het koppel met Netflix heeft gesloten voor meerdere projecten. Eerder verscheen al een serie over de door Harry bedachte Invictus Games. Naar verluidt betaalde de streamingdienst de prins en zijn vrouw zo’n 150 miljoen dollar, omgerekend bijna 143 miljoen euro, voor de samenwerking.