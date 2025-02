De Zweedse prinses Sofia is bevallen van haar eerste dochter. Dat heeft het Zweedse hof vrijdag bekendgemaakt.

Het kindje van Sofia en prins Carl Philip is om 13.10 uur “gezond” geboren in het Danderyd-ziekenhuis. Haar naam is nog niet bekendgemaakt.

Het paar maakte in september bekend dat Sofia in verwachting was van haar vierde kindje. Zij en Carl Philip hebben al drie zoons: Alexander, Gabriel en Julian.