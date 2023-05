Eerste felicitaties voor gekroonde Charles en Camilla

Koning Charles en koningin Camilla hebben vanwege hun kroning de eerste felicitaties vanuit het buitenland ontvangen. Zo heeft onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden, die zich in Londen laat vertegenwoordigen door zijn vrouw Jill, via Twitter zijn felicitaties overgebracht.

“De blijvende vriendschap tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is een bron van kracht voor ons beider bevolkingen”, laat Biden weten. “Ik ben er trots op dat de first lady de VS bij deze historische gelegenheid vertegenwoordigen.” Er heeft nog nooit een Amerikaanse president de kroning van een Britse monarch bijgewoond.

Ook de Noorse koning Harald heeft zijn felicitaties gestuurd. “Ter gelegenheid van uw kroning wil ik Uwe Majesteiten mijn oprechte felicitaties en beste wensen voor uzelf en uw gezin overbrengen. Ook wil ik mijn wens uitspreken voor het welzijn en de welvaart van de inwoners van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.”

De Chinese president Xi Jinping heeft vicepresident Han Zheng naar Londen gestuurd. Nog voordat de kroningen hadden plaatsgevonden, deelden Chinese staatsmedia een felicitatiebericht van Xi waarin de president verklaarde meer te willen samenwerken met het VK en dat de twee landen zich samen zouden moeten inzetten voor vrede en samenwerking.