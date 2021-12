Eerste foto van Lilibet op kerstkaart Harry en Meghan

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben voor het eerst een foto naar buiten gebracht van hun in juni geboren dochter Lilibet. Het stel deelde donderdag hun kerstkaart en daarop prijkt een foto van het hele gezin.

Te zien is hoe Meghan een lachende Lilibet in haar armen houdt, terwijl Harry zich bekommert om de 2,5 jaar oude Archie. “Dit jaar, 2021, verwelkomden we onze dochter Lilibet op de wereld. Archie maakte van ons een mama en een papa, en Lili maakte van ons een gezin”, staat bij de foto, die afgelopen zomer gemaakt is bij hun huis in Santa Barbara in Californië. “Wij wensen je fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar, van onze familie aan de jouwe.”

Harry en Meghan laten ook weten dat ze donaties hebben gedaan aan verschillende organisaties die gezinnen op allerlei manieren helpen, “van degenen die zijn overgekomen uit Afghanistan tot Amerikaanse gezinnen die betaald ouderschapsverlof nodig hebben”. Zo steunen ze onder meer Team Rubicon, Welcome.US en Marshall Plan for Moms.