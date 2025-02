Eerste foto van Zweedse prinses Ines gedeeld

Het Zweedse hof heeft voor het eerst een foto van de pasgeboren prinses Ines gedeeld. De foto, die is gemaakt door moeder prinses Sofia, werd maandag op Instagram geplaatst.

Sofia beviel vrijdag van het meisje. Ze is het vierde kind van Carl Philip en Sofia.

Koning Carl Gustaf onthulde eerder maandag de naam van zijn negende kleinkind. Het prinsesje heet voluit Ines Marie Lilian Silvia. Ook vond er in aanwezigheid van de bijna gehele koninklijke familie een dankdienst plaats in de Slottskyrkan, de koninklijke kapel in het paleis in Stockholm.