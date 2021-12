Eerste kersttoespraak voor koningin Elizabeth zonder haar Philip

Koningin Elizabeth houdt zaterdag haar jaarlijkse kersttoespraak. Dit is de eerste keer dat de Britse koningin dat doet zonder haar man Philip, die op 9 april 2021 op 99-jarige leeftijd overleed. In een fragment van de speech kwam al naar voren dat een groot deel in het teken zal staan van prins Philip.

Dat de toespraak een eerbetoon zal zijn aan haar overleden man is te zien op de beelden waarop naast alle kerstdecoratie een prominente foto van haarzelf en haar man te zien is. Ook draagt ze dezelfde broche als die te zien is op die foto.

Verder is er nog niet veel bekend over wat de Britse koningin zal zeggen. Net als vorig jaar zal de speech online te volgen zijn. In 2020 was de coronapandemie een groot thema tijdens haar kersttoespraak. Toen merkte de Queen op dat ondanks de moeilijkheden van corona, het volk ook hechter was geworden.

De toespraak trekt elk jaar veel kijkers. De kerstboodschap was vorig jaar het best bekeken programma van eerste kerstdag met 8,1 miljoen Britten die benieuwd waren wat koningin Elizabeth te zeggen had. In 2019 trok de toespraak 7,85 miljoen kijkers. Tot nu toe stijgen de kijkcijfers nog elk jaar.