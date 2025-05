Eerste officiële buitenlandse reis Japanse prinses Aiko naar Laos

De Japanse prinses Aiko, het enige kind van keizer Naruhito en keizerin Masako, maakt dit jaar haar eerste officiële buitenlandse reis. De 23-jarige prinses bezoekt in november Laos, liet het keizerlijk hof vrijdag weten.

Japan en Laos vieren dit jaar zeventig jaar diplomatieke betrekkingen. De details van het bezoek van Aiko worden nog uitgewerkt, maar naar verwachting zal de prinses de Laotiaanse president Thongloun Sisoulith ontmoeten en evenementen bijwonen die verband houden met het jubileum.

Aiko maakte wel al eerder informele reizen naar het buitenland. Zo bezocht ze als kind Nederland met haar ouders in 2006 en in 2018 volgde ze als middelbare scholier een zomercursus aan het Eton College in Windsor.

Donderdag woonde Aiko ook het diner bij dat haar vader Naruhito organiseerde voor het informele bezoek van koning Willem-Alexander.