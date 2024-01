Eerste officiële foto’s koning Frederik en koningin Mary gedeeld

De eerste officiële portretten van Frederik en Mary als koning en koningin van Denemarken zijn vrijgegeven. Het Deense koninklijk huis deelt vrijdag een drietal foto’s op sociale media: een foto van koning Frederik en koningin Mary, een foto van het paar met hun kinderen Christian, Isabella, Vincent en Josephine en een foto van Frederik en Mary met alleen hun oudste zoon Christian, die nu kroonprins is.

“De Troonzaal van Paleis Christiansborg is het decor voor de eerste officiële portretten van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin”, is in het bericht bij de foto’s te lezen. De portretten zijn gemaakt door fotograaf Dennis Stenild, “vlak na de proclamatie van de koning, die plaatsvond vanaf het balkon van de Troonzaal op 14 januari 2024”.

De Deense koningin Margrethe zette op 14 januari haar handtekening onder een abdicatieverklaring, waarmee haar oudste zoon Frederik nu koning is. Margrethe, die wel de titel koningin blijft voeren, zat sinds 1972 op de troon. Zij houdt een vertegenwoordigende rol nu Frederik koning is.