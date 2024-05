Eerste officiële schilderij van Charles sinds kroning onthuld

Op Buckingham Palace is het eerste officiële portret van koning Charles onthuld sinds zijn kroning ruim een jaar geleden. Op het grote rode doek staat de vorst gehuld in militair uniform met een zwaard in de hand en landt er een vlinder op zijn schouder.

Kunstenaar Jonathan Yeo maakte het schilderij. Volgens hem waren Charles en zijn vrouw Camilla enthousiast. De koningin zei dat hij de koning goed heeft “gevangen”, vertelt de kunstenaar aan de BBC.

De koning zag het schilderij toen het voor de helft af was. “Hij was aanvankelijk licht verrast door de sterke kleuren, maar leek goedkeurend te glimlachen”, aldus Yeo. Het kunstwerk komt te hangen in Draper’s Hall, een groot historisch pand in Londen.