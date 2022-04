Eerste open dagen koninklijke wachtkamers in Den Haag uitverkocht

De eerste vijf zondagen dat de koninklijke wachtkamers op station Hollands Spoor in Den Haag zijn geopend, zijn volledig uitverkocht. Dat meldt cultureel organisatiebureau Artifex, een van de de organisaties achter de openstelling. De wachtkamers zijn vanaf 24 april tien zondagen open voor publiek. Wie een kaartje koopt, krijgt een rondleiding van een half uur door het gebouw, dat eind negentiende eeuw in gebruik werd genomen.

“Wachtkamer is eigenlijk een compleet verkeerd woord”, aldus gids Anneloes Blok van Artifex. De koninklijke trein wordt vandaag de dag nog zelden gebruikt, maar als koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Hollands Spoor aankomen, hoeven ze natuurlijk niet te wachten. “De trein staat er al.”

Toch kunnen de vorsten wel comfortabel verblijven in het bouwwerk dat uitkomt op perron 1a . Er zijn meerdere rijkelijk versierde kamers voor de koning en koningin en hun personeel, mét koninklijke toiletten en verwarming. De muren zijn bekleed met stof en versierd met de wapens van de destijds elf provincies. Op de vloer liggen de originele tapijten en op verschillende plekken herinneren zogenoemde vorstenspiegels aan koninklijke deugden, zoals rechtvaardigheid en waakzaamheid. De pilaren in de vertrekruimte verraden de typische Hollandse zuinigheid: onder de goudkleurige verflaag zit papier-maché.

Af en toe de trein

De koninklijke familie vertrekt nog af en toe met de trein vanaf Hollands Spoor naar hun vakantieoord in Lech in Oostenrijk, aldus Blok. Ook op Koningsdag 2017 nam de familie vanuit Den Haag de trein naar Tilburg. Voormalig koningin Beatrix maakte gebruik van de trein toen het vliegverkeer vrijwel volledig stillag vanwege de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010.

Het is niet van tevoren bekend wanneer de koning en koningin een treinreis in hun agenda hebben staan, aldus een woordvoerder van Artifex. Wat er moet gebeuren als de koning de komende zondagen besluit met de trein te willen is dan ook niet helemaal duidelijk.

Kaartjes voor de laatste vijf zondagen komen vanaf deze woensdag beschikbaar, zo laat de gemeente weten.