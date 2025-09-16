Eerste Oranjefans al vroeg bij Paleis Noordeinde

De eerste fans van de koninklijke familie hebben zich dinsdagochtend al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Rond 06.30 uur stonden er vijf mensen achter de hekken. Traditiegetrouw was de bekende Oranjeliefhebber Oscar Meijer uit Amersfoort er ook. Hij was er naar eigen zeggen als eerste, om 05.26 uur. “Ik heb het geklokt.” De anderen kwamen onder meer uit Friesland en Limburg, allemaal gekleed in het oranje.

Rond 13.00 uur vertrekt de koninklijke familie met de glazen koets vanaf het paleis naar de Koninklijke Schouwburg aan het Korte Voorhout. Daar leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Prinses Ariane zal dat dit jaar voor het eerst bijwonen. Daarna rijden de Oranjes via dezelfde weg terug naar Paleis Noordeinde, waar om 14.00 uur de balkonscène is.