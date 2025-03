Eerste publieke verschijning Charles na annuleren afspraken

De Britse koning Charles is vrijdag voor het eerst gezien nadat donderdag bekend was geworden dat hij om gezondheidsredenen enkele afspraken moest annuleren. De koning had tijdelijk last van bijwerkingen van zijn kankerbehandeling. Op beelden van Britse koningshuisverslaggevers is te zien hoe de monarch Clarence House in Londen in een auto verliet.

Honderden mensen stonden langs de weg toen Charles bij Clarence House wegreed. Volgens de Daily Mail zwaaide de 76-jarige koning naar de mensen. Britse media melden dat Charles onderweg was naar zijn landgoed Highgrove in Gloucestershire om daar het weekend door te brengen.

Buckingham Palace deelde donderdagavond mee dat Charles door de bijwerkingen van de kankerbehandeling kort ter observatie naar het ziekenhuis moest. Begin vorig jaar werd bekend dat Charles kanker heeft.