Eerste schooldag voor Zweedse prins Oscar op basisschool

De Zweedse prins Oscar gaat donderdag voor het eerst naar de basisschool. Vorige week werd bekend dat de zesjarige royal naar Campus Manilla gaat, dat is dezelfde eliteschool waar zijn zus prinses Estelle (10) sinds 2018 haar lessen volgt.

Tot nu toe was Oscar leerling op Lilla Kvikkjokk, een Montessori-kleuterschool die door ouders wordt bestierd. Een goede vriendin van Victoria was bij die school betrokken. De prins begint op zijn nieuwe school in de Förskoleklass, een speciale kleuterklas.

In tegenstelling tot de eerste schooldag van zijn zus Estelle in 2018 zal er geen persmoment zijn als Oscar naar Campus Manilla gaat. Het is ook onduidelijk of het hof zelf met foto’s komt van zijn eerste schooldag.

De nieuwe school van Oscar ligt op het schiereiland Djurgården in de hoofdstad Stockholm. Op de eliteschool treft de kleine royal vooral kinderen van beroemde en rijke Zweden. In het verleden kwam Campus Manilla nogal eens negatief in het nieuws vanwege incidenten met leerlingen en matig onderwijs. Tegenwoordig lijkt het instituut de zaken beter voor elkaar te hebben.