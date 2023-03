Eerste speciale postzegels met silhouet koning Charles onthuld

De Britse Royal Mail heeft dinsdag de eerste speciale postzegels met de beeltenis van koning Charles onthuld. Het silhouet van de Britse monarch verschijnt op een set zegels samen met tien van de populairste bloemen die in tuinen van het Verenigd Koninkrijk voorkomen, aldus de Royal Mail. De speciale zegels zijn vanaf 23 maart verkrijgbaar.

Op de verschillende postzegels staan plaatjes van onder meer een tulp, een roos, een dahlia en een zonnebloem. Het profiel van koning Charles staat in de linker bovenhoek, kijkend naar rechts. “Zijne Majesteit staat bekend als een gepassioneerde tuinier en we zijn verheugd dat de eerste speciale postzegels met zijn silhouet een eerbetoon zijn aan enkele van de meest populaire bloemen in Britse tuinen”, stelt David Gold van de Royal Mail.

Het Britse postbedrijf onthulde eerder al de gewone postzegels met koning Charles. Die gaan vanaf 4 april in de verkoop.