Eerste staatsbezoek in jaren voor Japanse keizer

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan hebben dinsdag de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva ontvangen. Het bezoek is het eerste inkomende staatsbezoek in zes jaar tijd.

De laatste en enige keer dat Naruhito iemand op staatsbezoek kreeg was in mei 2019, toen de Amerikaanse president Donald Trump langskwam. De keizer had toen net zijn vader Akihito opgevolgd.

In Tokio werd Lula welkom geheten met een ceremonie op het keizerlijk paleis. De president en zijn partner Janja hadden daarna een kort onderhoud met het keizerspaar. Later volgt een staatsbanket op het paleis.

Japan en Brazilië staan tijdens het bezoek stil bij 130 jaar diplomatieke betrekkingen. Prinses Kako, de jongste dochter van kroonprins Akishino en kroonprinses Kiko, zal naar verwachting begin juni Brazilië bezoeken. Naruhito was in 2008 als kroonprins in Brazilië.