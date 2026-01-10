Eerste staatsraad van 2026 voor Harald en Haakon

Koning Harald van Noorwegen hield vrijdag zijn eerste staatsraad van 2026. De 88-jarige vorst vergaderde niet alleen met de ministers. Ook zijn zoon, kroonprins Haakon, was aanwezig bij de sessie in het koninklijk paleis in Oslo. Het koninklijk huis deelde op Instagram een foto van de bijeenkomst.

De staatsraad is het wekelijkse treffen tussen de Noorse regering, de koning en de kroonprins. Harald en Haakon waren ook vrijdag, zoals gebruikelijk, in uniform bij de sessie aanwezig.

Harald trad in 1991 aan als koning, toen hij zijn vader Olav V opvolgde. De Noorse koning maakt regelmatig duidelijk dat hij niet van plan is te snel met pensioen te gaan.