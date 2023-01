Eerste uitzending Blauw Bloed 2.0 trekt 443.000 kijkers

De eerste uitzending van Blauw Bloed nieuwe stijl is zaterdagavond door 443.000 kijkers gezien. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Dit aantal is bijna even hoog als bij de laatste uitzending van Blauw Bloed oude stijl, in december 2021. Naar die uitzending keken net iets meer dan 500.000 mensen.

Het EO-programma verdween toen na twintig jaar in de oude vorm en maakte plaats voor een online variant, zonder vaste presentator. De NPO erkende recent toch dat er meer animo was voor royaltyprogramma’s dan in eerste instantie werd gedacht. Daarom keerde Blauw Bloed zaterdagavond terug.

De nadruk komt volgens de EO meer te liggen op “verhalen achter het nieuws en persoonlijke verhalen. Daarom zullen ook andere, wisselende deskundigen aanschuiven om onderwerpen als mode, historie en architectuur toe te lichten.”

De presentatie is nu in handen van Anne-Mar Zwart. Zij zal dus diverse experts ontvangen die praten over de royaltywereld. De meest prominente koningshuiskenner is Jeroen Snel, die vroeger de oude versie van Blauw Bloed presenteerde.