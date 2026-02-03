Eerste vermeende slachtoffer Høiby emotioneel in rechtbank

Het eerste vermeende slachtoffer van Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft dinsdag haar verklaring afgelegd in de rechtbank van Oslo. Ze is de eerste van in totaal zeven die hun verhaal gaan doen de komende weken.

De anonieme vrouw beschuldigt Høiby van verkrachting en sprak achter gesloten deuren. Journalisten konden het in een andere zaal volgen. Ze raakte volgens Noorse media al snel geëmotioneerd. “Ik vind het behoorlijk surrealistisch en overweldigend. Ik wil niet huilen. Ik vind het hele gedoe ontzettend ongemakkelijk. Het is oneerlijk dat ik hierin ben betrokken”, zei de vrouw trillend.

Volgens de aanklager werd de vrouw door Høiby verkracht in Skaugum, de residentie van het kroonprinselijk paar. Ze waren elkaar in een nachtclub tegengekomen, waarna er een afterparty plaatsvond in de kelder van Skaugum. De vrouw kende Høiby al en vond hem toen “superaardig, charmant, vriendelijk en beleefd”.

Alles zwart

Tijdens de afterparty hadden Høiby en de vrouw in eerste instantie vrijwillige seks op het toilet, maar het slachtoffer brak dat al snel af. Later die nacht werd opeens “alles zwart”, verklaarde ze. “Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt.” De vrouw zegt dat ze dronken was, maar niet “stomdronken”. Ze herinnert zich alleen nog dat ze Skaugum op een gegeven moment verliet en dat ze toen in een redelijk goed humeur was.

De politie vond later videobeelden die Høiby had gemaakt. Daarop zou te zien zijn dat hij haar vagina aanraakte terwijl ze op een bank lag. Volgens de aanklager was ze op dat moment niet in staat zich daartegen te verzetten.