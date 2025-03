Egyptische prins keert terug naar Caïro

De Egyptische prins Muhammed Ali is teruggekeerd naar Egypte. De prins zou zijn aangemoedigd door zijn vrouw, prinses Noal Zaher van Afghanistan. Volgens Muhammed Ali betekent zijn terugkeer “een historische verzoening tussen het koninklijke en republikeinse Egypte” voor sommige Egyptenaren, vertelt de prins aan persbureau AFP. Hij geeft aan geen politieke ambities te hebben.

De prins is de oudste zoon van koning Fouad II, die tussen 1952 en 1953 als baby minder dan een jaar lang koning was, voordat hij werd afgezet in een militaire coup. De koninklijke familie werd toen verbannen uit Egypte.

Muhammed Ali is wel geboren in Caïro, maar kreeg pas in 2020 een Egyptisch paspoort. Voorheen woonde hij in Parijs en werkte hij in vastgoed.