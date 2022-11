Eierwerper moet bij koning Charles uit de buurt blijven

De man die woensdag in York werd opgepakt omdat hij eieren naar koning Charles en koningin-gemalin Camilla gooide, is weer op vrije voeten. Hij is volgens Britse media op borgtocht vrijgelaten op voorwaarde dat hij voorlopig 500 meter bij de vorst vandaan blijft.

De eierwerper sloeg zijn slag toen Charles en Camilla op straat het publiek begroetten. De 23-jarige student jouwde hen eerst uit en gooide vervolgens vier eieren richting het koningspaar. Alle projectielen misten en Charles en Camilla gingen onverstoorbaar verder.

De actie van de man werd al direct veroordeeld door het aanwezige publiek. Er werd onder meer “schaam je” en “God save the king” naar hem geroepen. De man, die in zijn eentje protesteerde, zou zelf hebben geroepen dat het Verenigd Koninkrijk “gebouwd is op het bloed van slaven”. Hij moet op 1 december voorkomen.

Charles en Camilla waren onder meer in York vanwege de onthulling van een standbeeld van wijlen koningin Elizabeth.