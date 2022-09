Eiffeltoren en London Eye in het donker na overlijden Elizabeth

Met of juist zonder verlichting wordt de Britse vorstin Elizabeth op verschillende gebouwen ter wereld herdacht. De burgemeester van Parijs Anne Hidalgo maakte donderdagavond bekend dat de verlichting van de Eiffeltoren, een van de beroemdste symbolen van de Franse hoofdstad, om middernacht werd uitgezet “om koningin Elizabeth te eren”.

Ook de verlichting van de London Eye, het beroemde reuzenrad aan de Theems in Londen, is uitgezet. De Empire State Building in New York kleurt vorstelijk paars en zilver. Tijdens het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth in juni werd de wolkenkrabber in de Amerikaanse stad ook al verlicht in die kleuren.