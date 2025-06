Eléonore juicht voor tweede titel Belgische basketbalsters

Prinses Eléonore van België is zondagavond in Griekenland getuige geweest van de tweede Europese titel van de Belgische basketbalsters. In Piraeus kon de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde pas in de slotseconde juichen toen de beslissende score van 65-67 werd gemaakt tegen Spanje.

Het Belgische hof deelt op sociale media een felicitatie voor de basketbalsters. “Een hele dikke proficiat aan het beste vrouwenteam van Europa!”, valt te lezen. Het paleis plaatste daarbij ook een foto van Eléonore op de tribune.

België werd twee jaar geleden ook Europees kampioen door eveneens Spanje te verslaan in de finale.