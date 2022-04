Eléonore knuffelt met familiehonden op nieuwe verjaardagsfoto

Het Belgische koningshuis heeft zaterdag een nieuwe foto van prinses Eléonore gedeeld. Op de foto, die is gemaakt ter gelegenheid van de veertiende verjaardag van de prinses, knuffelt zij in de tuin van het koninklijke landgoed van Laken met de twee familiehonden.

Eléonore is de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, die in totaal vier kinderen hebben. Het Belgische hof schrijft op de website over de koninklijke familie dat Eléonore zich buiten school veel inzet als vrijwilliger om kwetsbare mensen te ondersteunen. In coronatijd belde ze bijvoorbeeld met geïsoleerde ouderen in verpleegtehuizen en bakte ze wafels voor daklozen.

De verjaardag van de Belgische prinses valt een dag na die van haar vader, die vrijdag zijn 62e verjaardag vierde. Hij bedankte vrijdagavond via sociale media voor de verjaardagswensen die hij mocht ontvangen