Elisabeth bij audiëntie met Europese leiders

De Belgische prinses Elisabeth is dinsdag aangeschoven bij een koninklijke audiëntie met de belangrijkste leiders van de Europese Unie. Volgens persbureau Belga was het de eerste keer dat de 24-jarige prinses bij een audiëntie was met belangrijke politici in functie.

De dochter van koning Filip en koningin Mathilde was in het koninklijk paleis aanwezig bij het gesprek met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, António Costa, voorzitter van de EU-leiders, en Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement. Volgens Belgische media had de koning zelf zijn dochter gevraagd om bij het gesprek aan te schuiven.

Donderdag is Elisabeth aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van het koningspaar voor de NAVO, in het kasteel van Laken. Daarna keert zij terug naar de Verenigde Staten, waar zij een opleiding volgt aan de universiteit van Harvard.