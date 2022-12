Elisabeth en Emmanuel rennen voor Warmste Week

De Belgische prinses Elisabeth en haar broer prins Emmanuel hebben woensdag meegedaan aan de jaarlijkse goededoelenactie van de VRT. Ze trokken hun sportschoenen aan om een tweetal rondjes te lopen voor de zogeheten Warmathon in het kader van de Warmste Week.

De oudste dochter (21) en tweede zoon (17) van koning Filip en koningin Mathilde renden in Brussel in totaal zeven kilometer. Daar deden ze volgens Belgische media zo’n halfuur over.

Voor de Warmathon kunnen sportievelingen een hoeveelheid rondjes naar keuze lopen of wandelen. Het inschrijvingsgeld gaat naar de Warmste Week. Dit jaar wordt er geld opgehaald voor projecten die de strijd aangaan met kansarmoede.

In 2016 deed koning Filip ook al eens mee aan de Warmathon. Hij dook destijds in een fluorescerend blauw jasje op en was in gezelschap van zijn kinderen Gabriël, Emmanuel en Eléonore.