Elisabeth ‘last minute’ bij audiëntie met EU-leiders

Het besluit om de Belgische prinses Elisabeth te vragen aan te schuiven bij koning Filips audiëntie met de belangrijkste leiders van de Europese Unie, werd dinsdag “last minute” genomen. Daarom was de komst van de troonopvolger eerder niet aangekondigd, laat een woordvoerder van het Belgische hof weten.

De 24-jarige Elisabeth heeft momenteel nog vakantie. Ze vertrekt binnenkort weer naar de Verenigde Staten, waar ze studeert aan de universiteit van Harvard.

Voordat ze terugkeert is Elisabeth donderdag nogmaals bij een koninklijke audiëntie. Dan vindt de nieuwjaarsreceptie van het koningspaar voor de NAVO plaats. Voorafgaand spreken de koning en de prinses met secretaris-generaal Mark Rutte.

De twee audiënties zijn voor Elisabeth de eerste met vooraanstaande politici. Belgische media noemen het een betekenisvolle stap in haar vorming als toekomstig staatshoofd.