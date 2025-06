Elisabeth ontvangt patiënten uit kinderziekenhuis in paleis

De Belgische prinses Elisabeth heeft woensdag een delegatie jonge patiënten die zijn opgenomen in het Prinses Elisabethziekenhuis in Brussel ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde gaf de groep een rondleiding. Het koningspaar kwamen ze niet tegen; zij zijn momenteel op staatsbezoek in Chili.

De kinderen namen ook deel aan een muzikale workshop. De prinses deed mee en leerde samen met de kinderen uit het ziekenhuis, dat naar haar is vernoemd, zelf een beetje harp spelen. De groep at vervolgens met elkaar. Volgens het Belgische persbureau Belga knoopte de 23-jarige Elisabeth met velen een persoonlijk gesprek aan “tot grote vreugde van de kinderen”.

Met het bezoek wil de prinses de kinderen een hart onder de riem steken en ze hoop schenken voor de toekomst.