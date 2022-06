Elisabeth opent ‘eigen’ laboratorium op Universiteit van Leuven

De Belgische prinses Elisabeth heeft donderdag ‘haar eigen’ laboratorium op de Universiteit van Leuven geopend. In het zogeheten Princess Elisabeth Additive Manufacturing Lab van de afdeling Werktuigkunde wordt onderzoek gedaan naar 3D-printtechnieken.

Elisabeth kreeg op de universiteit een rondleiding door het naar haar vernoemde laboratorium. Hier kreeg ze ook uitleg over de werking en de toepassing van 3D-printen. Hierbij wordt een virtueel ontwerp omgezet in een fysiek driedimensionaal object van kunststof of metaal door het laagje voor laagje af te drukken.

De dochter van koning Filip en koningin Mathilde kreeg bij haar bezoek een aandenken mee. Deze 3D-geprinte cilinder van aluminium bevat aan de binnenkant een kroon die alleen te zien is als de houder op een bepaalde manier door het object kijkt. Het object weegt slechts 32 gram en telt in totaal 1384 printlagen.

Professor Brecht Van Hooreweder, hoofd van het onderzoeksteam, was blij met de inhuldiging van het lab door de prinses. “We willen het nieuwe laboratorium ook inzetten om nog meer jongeren warm te maken voor wetenschap en techniek. Zeker in de ingenieursopleidingen, met uitzondering van bio-ingenieurswetenschappen, merken we dat de vrouwelijke studenten vaak nog ondervertegenwoordigd zijn”, zei hij tegen Belgische media. “Daarom zijn we des te blijer dat een jonge vrouw als prinses Elisabeth zich hiervoor engageert.”