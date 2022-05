Elizabeth benoemt terminaal zieke BBC-podcastmaakster tot Dame

Koningin Elizabeth heeft de terminaal zieke Britse podcastmaakster Deborah James benoemd tot Dame. James, die aan darmkanker lijdt, maakte eerder deze week bekend dat ze in de laatste fase van haar leven is beland.

James maakte sinds 2016 de podcast You, Me and the Big C over haar ziekte. Daarin besprak ze aan kanker gerelateerde zaken als haaruitval en hoe je met je omgeving praat over de ziekte.

Onder anderen de Britse premier Boris Johnson prees James voor haar inzet. “Deborah is een inspiratie en haar eerlijkheid, warmte en moed zijn voor zoveel mensen een bron van kracht geweest”, schreef de premier op Twitter bij de aankondiging dat James tot Dame is benoemd. De 40-jarige James liet in een reactie weten dat ze “overdonderd” was door de eer.

Woensdag schreven prins William en zijn vrouw Catherine al een lovend bericht over de podcastmaakster. “Af en toe verovert iemand het hart van de natie met haar levensvreugde en vasthoudend verlangen om iets terug te geven aan de samenleving. @bowelbabe is een van die speciale mensen”, schreven zij toen. Zij deden ook een donatie aan het Bowelbabe-fonds, dat werd gelanceerd nadat James had bekendgemaakt dat ze in de laatste fase van haar leven is beland.